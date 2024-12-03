"Едиот Ахронот": распоряжение Каца о не призыве одного из глав "Ахим ла-нешек" не дошло до генштаба

Распоряжение министра обороны Исраэля Каца прекратить призыв на резервистские сборы одного из лидеров "Ахим ла-нешек" Эяля Навэ, не поступило в канцелярию начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Об этом пишет Йоав Зейтун в газете "Едиот Ахронот".

Согласно опубликованной информации, это распоряжение не поступило и в кадровый отдел генштаба, а также в штаб разведывательных войск, где проходил службу Эяль Навэ.

Как сообщалось ранее, министр обороны Исраэль Кац распорядился отменить запланированный призыв на резервистскую службу одного из лидеров движения "Ахим ле-Нешек" ("Братья по оружию") Эяля Навэ, пояснив, что "человек, призывавший к массовому уклонению и отказу от службы, недостоин готовить следующее поколение бойцов ЦАХАЛа".

Журналист Амит Сегаль сообщал, что командование ЦАХАЛа месяц назад заморозило призыв на резервистскую службу организатора массового уклонения от службы в "Саерет Маткаль", одного из лидеров "Ахим ле-Нешек" Рона Шрефа, и при этом призвал на ту же службу его соратника Эяля Навэ.

Как известно, Шреф и Навэ в ходе протестов против судебной реформы призывали к отказничеству от резервистской службы, подчеркивая, что не стоит идти служить даже в случае войны с "Хизбаллой".