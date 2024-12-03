x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 12:02
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Едиот Ахронот": распоряжение Каца о не призыве одного из глав "Ахим ла-нешек" не дошло до генштаба

Резервисты
Минобороны
Правительство
время публикации: 03 декабря 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 11:52
"Едиот Ахронот": распоряжение Каца о не призыве одного из глав "Ахим ла-нешек" не дошло до генштаба
Avshalom Sassoni/Flash90

Распоряжение министра обороны Исраэля Каца прекратить призыв на резервистские сборы одного из лидеров "Ахим ла-нешек" Эяля Навэ, не поступило в канцелярию начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Об этом пишет Йоав Зейтун в газете "Едиот Ахронот".

Согласно опубликованной информации, это распоряжение не поступило и в кадровый отдел генштаба, а также в штаб разведывательных войск, где проходил службу Эяль Навэ.

Как сообщалось ранее, министр обороны Исраэль Кац распорядился отменить запланированный призыв на резервистскую службу одного из лидеров движения "Ахим ле-Нешек" ("Братья по оружию") Эяля Навэ, пояснив, что "человек, призывавший к массовому уклонению и отказу от службы, недостоин готовить следующее поколение бойцов ЦАХАЛа".

Журналист Амит Сегаль сообщал, что командование ЦАХАЛа месяц назад заморозило призыв на резервистскую службу организатора массового уклонения от службы в "Саерет Маткаль", одного из лидеров "Ахим ле-Нешек" Рона Шрефа, и при этом призвал на ту же службу его соратника Эяля Навэ.

Как известно, Шреф и Навэ в ходе протестов против судебной реформы призывали к отказничеству от резервистской службы, подчеркивая, что не стоит идти служить даже в случае войны с "Хизбаллой".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Исраэль Кац отменил призыв активиста "Ахим ле-Нешек" на резервистскую службу