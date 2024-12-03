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Израиль

ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших

Погибшие
Мада
ДТП
Полиция
Расследование
время публикации: 03 декабря 2024 г., 05:15 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 05:47
ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших
Пресс-служба МАДА
ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших
Пресс-служба МАДА

Рано утром 3 декабря на 5-й трассе около Кфар а-Ярок столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли трое мужчин.

По данным службы "Маген Давид Адом", погибшим было 44, 25 и 30 лет.

После столкновения машины загорелись.

Обстоятельства этого ДТП уточняются.

Имена погибших пока не публикуются.

Полиция сообщает, что один из автомобилей, попавших в аварию, судя по всему, был угнан.

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