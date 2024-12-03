ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших
время публикации: 03 декабря 2024 г., 05:15 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 05:47
Рано утром 3 декабря на 5-й трассе около Кфар а-Ярок столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли трое мужчин.
По данным службы "Маген Давид Адом", погибшим было 44, 25 и 30 лет.
После столкновения машины загорелись.
Обстоятельства этого ДТП уточняются.
Имена погибших пока не публикуются.
Полиция сообщает, что один из автомобилей, попавших в аварию, судя по всему, был угнан.
Ссылки по теме