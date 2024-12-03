ДТП на 5-й трассе около Кфар а-Ярок, трое погибших

Рано утром 3 декабря на 5-й трассе около Кфар а-Ярок столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли трое мужчин.

По данным службы "Маген Давид Адом", погибшим было 44, 25 и 30 лет.

После столкновения машины загорелись.

Обстоятельства этого ДТП уточняются.

Имена погибших пока не публикуются.

Полиция сообщает, что один из автомобилей, попавших в аварию, судя по всему, был угнан.