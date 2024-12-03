Что там у соседей? Ливан и Сирия: перспективы. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: может ли ливанская армия противостоять влиянию "Хизбаллы" и что мешает ей это сделать.

Почему поставки оружия США и Франции не решают ключевых проблем Ливана?

Какова роль шиитского большинства в армии и как это влияет на её действия?

Как конфликты в Сирии отражаются на всей региональной безопасности?

Ливанская армия сталкивается с политическим влиянием "Хизбаллы", а поставки оружия из-за рубежа не решают системных проблем. Роль шиитского большинства, региональные интересы Ирана, Турции и курдов усложняют ситуацию. Как эти факторы влияют на стабильность и безопасность региона – смотрите в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".