Парки и туристические объекты на севере вновь открываются после прекращения огня

Управление природы и парков приступает к постепенному открытию для общественности национальных парков, заповедников и других туристических объектов, которые были недоступны из-за боевых действий на севере Израиля. Первые заповедники и парки, которые Управление тылом разрешило открыть для посещений, будут открыты уже в среду, 4 декабря.

Несколько важных природных и туристических объектов пока останутся закрытыми, поскольку требуется подготовить их к приему туристов. Инспекторы Управления природы и парков отмечают, что в результате длившихся более года ракетных обстрелов на местности могут оказаться неразорвавшиеся ракеты или их фрагменты.

Важно помнить, подходить близко к неразорвавшимся боеприпасам и подозрительным предметам опасно для жизни. Если вы увидите и х, держитесь на расстоянии и позвоните в полицию по телефону 100.

В среду, 4 декабря, будут открыты следующие заповедники и парки: национальный парк Бараам, заповедник Хула, национальный парк Ахзив, национальный парк Иехиам, национальный парк Тель-Хацор, заповедник Нахаль-Амуд, национальный парк крепость Нимрод.

Следующие объекты пока останутся закрытыми для восстановления и обустройства: заповедник Эйн-Эфек, заповедник Нахаль-Июн, заповедник Нахаль Хермон, национальный парк Хуршат-Таль, заповедник Снир и заповедник Тель-Дан.

Специалисты управления природы и парков работают над обновлением и картографированием туристических маршрутов, проверяя их безопасность для туристов. В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов приглашаются сотрудники полиции и полицейские саперы.

Управление парков выражает надежду на скорейшее возвращение сотрудника управления Охада Яаломи, который находится в плену террористов в секторе Газы уже 425 дней, и на возвращение всех остальных заложников.

Для того, чтобы проверить маршруты и свериться с расписанием работы парков и заповедников, перед каждой поездкой рекомендуется проверить актуальную информацию на сайте Управления парков и заповедников.