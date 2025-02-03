Суд обязал Бардуго заплатить Друкеру 50 тысяч шекелей за злословие

Тель-Авивский мировой суд обязал ведущего 14-го канала ИТВ Яакова Бардуго выплатить 50 тысяч шекелей компенсации журналисту Равиву Друкеру, после того, как был признан виновным в злословии.

Также Друкер получит 50 тысяч шекелей от радиостанции "Галей ЦАХАЛ", на которой работал Бардуго, и 50 тысяч шекелей от радиостанций "Галей Исраэль" и "Радио Даром" вместе с радиоведущими Йотамом Зимри и Ноамом Фатхи.

Иск о злословии на сумму миллион шекелей был подан Друкером в 2021 году в связи с реакцией Бардуго, Зимри и Фатхи в эфире радиостанций, на которых они работали, на статью Друкера в газете "Гаарец" о компрометирующих материалах против Бени Ганца.

Бардуго обвинил Друкера в политическом шантаже, а Зимри и Фатхи сравнили его поведение с действиями сицилийской мафии.