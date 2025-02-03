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Израиль

Суд обязал Бардуго заплатить Друкеру 50 тысяч шекелей за злословие

Судебные решения
СМИ
время публикации: 03 февраля 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 08:51
Суд обязал Бардуго заплатить Друкеру 50 тысяч шекелей за злословие
Chaim Goldberg/Flash90

Тель-Авивский мировой суд обязал ведущего 14-го канала ИТВ Яакова Бардуго выплатить 50 тысяч шекелей компенсации журналисту Равиву Друкеру, после того, как был признан виновным в злословии.

Также Друкер получит 50 тысяч шекелей от радиостанции "Галей ЦАХАЛ", на которой работал Бардуго, и 50 тысяч шекелей от радиостанций "Галей Исраэль" и "Радио Даром" вместе с радиоведущими Йотамом Зимри и Ноамом Фатхи.

Иск о злословии на сумму миллион шекелей был подан Друкером в 2021 году в связи с реакцией Бардуго, Зимри и Фатхи в эфире радиостанций, на которых они работали, на статью Друкера в газете "Гаарец" о компрометирующих материалах против Бени Ганца.

Бардуго обвинил Друкера в политическом шантаже, а Зимри и Фатхи сравнили его поведение с действиями сицилийской мафии.

Израиль
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