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Израиль

На этой неделе ожидаются сильные дожди, на Голанах выпадет снег

Погода
Дожди
Снегопад
время публикации: 03 февраля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 08:41
На этой неделе ожидаются сильные дожди, на Голанах выпадет снег
Basel Awidat/Flash90

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 февраля, температура заметно понизится – особенно в горных районах – на большей части страны пройдут дожди, временами с грозами.

Возможны затопления в долинах на востоке страны.

Ожидается сильный снегопад на горе Хермон. В ночное время снег также выпадет в других районах на севере Голанских высот.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром и штормом на побережье Средиземного моря.

Дождливая погода будет в течение двух дней – 5-6 февраля. Потом дожди прекратятся. Температура постепенно повысится, хотя до конца недели в горных районах будет прохладно.

В этом зимнем сезоне первый снегопад на Хермоне был в конце ноября. Потом сильный снегопад был в конце декабря.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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