Управление тылом: в поселках на границе с Ливаном установлено 1300 мобильных бомбоубежищ

За последний год Управление тылом совместно с поселенческим отделом Всемирной сионистской организации, инженерным отделом министерства обороны и управлением "Офек Цфони" в населенных пунктах на севере Израиля установлено около 1300 передвижных бомбоубежищ, 20 укрепленных от ракетных обстрелов будок охранников, было роздано группам быстрого реагирования 3700 сейфов для хранения оружия, продолжены и оснащены объездные дороги.

Командующий Управлением тылом генерал-майор Рафи Мило в воскресенье, 2 февраля, посетил населенные пункты на границе с Ливаном Кфар-Юваль, Манару, Кирьят-Шмону, Мисгав-Ам, Кфар-Гилади, уделив особое внимание оборудованию школ и дошкольных учреждений. На встрече с главами местных советов и жителями Рафи Мило заверил, что делается многое для того, чтобы вернуть чувство безопасности жителям севера. Их безопасное возвращение является не просто целью, а обязанностью государства.

Пресс-служба Управления тылом отмечает, что ведомство в последние месяцы ведет диалог с членами общин приграничных населенных пунктов, информируя их о ситуации, а также прислушиваясь к пожеланиям и нуждам жителей.