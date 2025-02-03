Нетаниягу и Трамп. Новая история Ближнего Востока? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США, обсуждение будущих этапов сделки с ХАМАСом и политические вызовы для израильской коалиции.

Визит Нетаниягу в США – это не только первый официальный визит в Вашингтон зарубежного государственного лидера после инаугурации Дональда Трампа, но и важный этап реализации сделки с ХАМАСом. Он определяет дальнейшую судьбу войны в Газе, переговоров с Ираном и возможного соглашения с Саудовской Аравией.

Нетаниягу стремится к максимально размытым формулировкам по завершению войны и избегает переговоров по Ирану. В то же время Трамп настаивает на завершении конфликта в Газе, начале диалога с Ираном и продвижении нормализации с Саудовской Аравией. Главным вызовом для израильского премьера остаётся согласование дальнейших этапов сделки с ХАМАСом, включая вопросы освобождения заложников и свержения власти ХАМАСа.

На фоне этих международных переговоров внутри Израиля складывается напряжённая политическая ситуация.

Все подробности – в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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