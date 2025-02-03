На юге Ливана израильскими военными взорваны склады с оружием "Хизбаллы". Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана, завершая разрушение инфраструктуры "Хизбаллы", уничтожая склады с оружием и боеприпасами. В операциях задействованы силы 91-й дивизии – 769-й бригады и 7-й бригады.

В ходе одного из рейдов бойцы 769-й бригады обнаружили несколько складов оружия, на которых хранились минометные снаряды, ракеты, и другое оружие. Склады с вооружениями были взорваны.

Сообщается также об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" и задержании подозреваемых в районах, объявленных закрытой военной зоной.