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Израиль

На юге Ливана израильскими военными взорваны склады с оружием "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 февраля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 13:00
На юге Ливана израильскими военными взорваны склады с оружием "Хизбаллы". Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана, завершая разрушение инфраструктуры "Хизбаллы", уничтожая склады с оружием и боеприпасами. В операциях задействованы силы 91-й дивизии – 769-й бригады и 7-й бригады.

В ходе одного из рейдов бойцы 769-й бригады обнаружили несколько складов оружия, на которых хранились минометные снаряды, ракеты, и другое оружие. Склады с вооружениями были взорваны.

Сообщается также об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" и задержании подозреваемых в районах, объявленных закрытой военной зоной.

Израиль
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