В больнице умер житель Абу Гоша, который был ранен утром

В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" была констатирована смерть жителя Абу Гоша, мужчины примерно 40 лет, получившего тяжелые ножевые ранения.

Раненый был доставлен в больницу утром. Врачам не удалось его спасти.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве – 31-летнего жителя Эйн-Рафы. Установлено, что убитый был бывшим зятем подозреваемого.