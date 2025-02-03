В больнице умер житель Абу Гоша, который был ранен утром
время публикации: 03 февраля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 12:55
В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" была констатирована смерть жителя Абу Гоша, мужчины примерно 40 лет, получившего тяжелые ножевые ранения.
Раненый был доставлен в больницу утром. Врачам не удалось его спасти.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве – 31-летнего жителя Эйн-Рафы. Установлено, что убитый был бывшим зятем подозреваемого.
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