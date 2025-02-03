Внимание, розыск: пропал 15-летний Ошер Сабан из Беэр-Шевы

Полиция просит помощи в розыске 15-летнего Ошера Сабана из Беэр-Шевы. В последний раз его видели около 15:00 в районе нового кладбища в Беэр-Шеве. Отмечается, что речь идет о подростке из группы риска.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, густые вьющиеся волосы, карие глаза. Описание одежды: элегантные брюки из серой ткани, белая рубашка и серый пиджак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6462744.