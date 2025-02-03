Яир Голан: "Нетаниягу не позволяет разгромить ХАМАС"

В понедельник, 3 февраля, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "ЦАХАЛ нанес тяжелейший удар по ХАМАСу, однако Нетаниягу не позволяет разгромить ХАМАС. Добиться победы нельзя только военным путем. Необходима властная альтернатива ХАМАСу. Этого Нетаниягу сознательно не делает и не допускает. Без альтернативной властной структуры ХАМАСу новая война – это только вопрос времени".

"И я хочу сказать Нетаниягу: не смей и думать о том, чтобы уклоняться от реализации второго этапа сделки. Если он попытается это сделать, то толкнется с толпами возмущенного разгневанного народа, который не прекратит борьбу до тех пор, пока последний заложник не вернется домой", – сказал Голан.