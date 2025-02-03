Внимание, розыск: пропала 81-летняя Рут Шалит из Герцлии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 81-летней Рут Шалит из Герцлии. В последний раз ее видели утром 3 февраля, когда она выходила из дома. Позже ее могли видеть в районе дома по адресу ККЛ 1 в Герцлии.

Приметы пропавшей: рост 1.60. На ней, по всей видимости, белый свитер.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.