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Израиль

Внимание, розыск: пропала 81-летняя Рут Шалит из Герцлии

Полиция
Розыск
время публикации: 03 февраля 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 15:15
Внимание, розыск: пропала 81-летняя Рут Шалит из Герцлии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 81-летней Рут Шалит из Герцлии. В последний раз ее видели утром 3 февраля, когда она выходила из дома. Позже ее могли видеть в районе дома по адресу ККЛ 1 в Герцлии.

Приметы пропавшей: рост 1.60. На ней, по всей видимости, белый свитер.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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