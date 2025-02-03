Бен-Гвир: "Пока ХАМАС в Газе не разгромлен, я в правительство не вернусь"

В понедельник, 3 февраля, на заседании фракции "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил: "Без возобновления войны нет никакой возможности добиться реальных результатов войны. Мы видим, как ХАМАС восстанавливает свой потенциал. Мы не этого ждали, мы не этого хотели. Премьер-министр хотел не этого. И он должен вернуться из США с обязательством возобновить войну. Без гуманитарных миссий, без горючего, без поставок. Это необходимо".

Далее Бен-Гвир сказал: "Я слышу, что в офисе юридического советника правительства очень опасаются, что я вернусь в правительство. Я могу их успокоить – пока ХАМАС в Газе не разгромлен, я в правительство не вернусь".

"Но я не понимаю нынешнее правительство. Все знают, что я прав – юридический советник правительства должна быть уволена. Она должна быть уволена сегодня же. Я понимаю логику действий юридического советника, но я не понимаю логику министров правительства, которые до сих пор не приняли соответствующего решения", – заявил бывший министр национальной безопасности Израиля.