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Израиль

Бен-Гвир: "Пока ХАМАС в Газе не разгромлен, я в правительство не вернусь"

Оцма Иегудит
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 03 февраля 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 15:10
Бен-Гвир: "Пока ХАМАС в Газе не разгромлен, я в правительство не вернусь"
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 3 февраля, на заседании фракции "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил: "Без возобновления войны нет никакой возможности добиться реальных результатов войны. Мы видим, как ХАМАС восстанавливает свой потенциал. Мы не этого ждали, мы не этого хотели. Премьер-министр хотел не этого. И он должен вернуться из США с обязательством возобновить войну. Без гуманитарных миссий, без горючего, без поставок. Это необходимо".

Далее Бен-Гвир сказал: "Я слышу, что в офисе юридического советника правительства очень опасаются, что я вернусь в правительство. Я могу их успокоить – пока ХАМАС в Газе не разгромлен, я в правительство не вернусь".

"Но я не понимаю нынешнее правительство. Все знают, что я прав – юридический советник правительства должна быть уволена. Она должна быть уволена сегодня же. Я понимаю логику действий юридического советника, но я не понимаю логику министров правительства, которые до сих пор не приняли соответствующего решения", – заявил бывший министр национальной безопасности Израиля.

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