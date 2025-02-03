К югу от Хадеры из воды вытащили молодую женщину в бессознательном состоянии
время публикации: 03 февраля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 14:48
Днем 3 февраля из моря в районе пляжа Михморет, к югу от Хадеры, из воды вытащили женщину примерно 25 лет в бессознательном состоянии.
На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики реанимировали пострадавшую и доставили ее в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
По оценке врачей, состояние пострадавшей остается тяжелым.
Сегодня относительно тепло (около 20 градусов на побережье Средиземного моря), температура воды – 19 градусов, волнение незначительное. Условия для купания удовлетворительные. Однако сезон некупальный, и спасателей на пляжах нет.
Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.