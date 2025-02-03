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Израиль

К югу от Хадеры из воды вытащили молодую женщину в бессознательном состоянии

Мада
Пляжи
время публикации: 03 февраля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 14:48
К югу от Хадеры из воды вытащили молодую женщину в бессознательном состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 3 февраля из моря в районе пляжа Михморет, к югу от Хадеры, из воды вытащили женщину примерно 25 лет в бессознательном состоянии.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики реанимировали пострадавшую и доставили ее в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

По оценке врачей, состояние пострадавшей остается тяжелым.

Сегодня относительно тепло (около 20 градусов на побережье Средиземного моря), температура воды – 19 градусов, волнение незначительное. Условия для купания удовлетворительные. Однако сезон некупальный, и спасателей на пляжах нет.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
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