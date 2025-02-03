x
03 февраля 2025
|
последняя новость: 10:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2025
|
03 февраля 2025
|
последняя новость: 10:08
03 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Новый глава Верховного суда будет приведен к присяге 13 февраля

Верховный суд/БАГАЦ
Ицхак Герцог
Ярив Левин
время публикации: 03 февраля 2025 г., 09:44 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 09:48
Новый глава Верховного суда будет приведен к присяге 13 февраля
Yonatan Sindel/Flash90

Церемония приведения к присяге судьи Ицхака Амита к присяге в качестве главы Верховного суда состоится 13 февраля.

Журналист Авишай Гринцайг сообщил, что дата была выбрана по просьбе президента государства Ицхака Герцога. Он предлагал несколько дат. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что для него даты не имеют значения, так как он не намерен принимать участия в церемонии. Предполагается, что и премьер-министр Биньямин Нетаниягу не приедет на церемонию.

Ранее в окружении Нетаниягу поясняли, что после начала войны, премьер-министр воздерживается от участия в государственных церемониях по соображениям безопасности. Однако в политических кругах утверждают, что отказ Нетаниягу связан с процессом назначения Амита

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Ицхак Амит избран председателем БАГАЦа: представители коалиции бойкотировали заседание