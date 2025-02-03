Новый глава Верховного суда будет приведен к присяге 13 февраля

Церемония приведения к присяге судьи Ицхака Амита к присяге в качестве главы Верховного суда состоится 13 февраля.

Журналист Авишай Гринцайг сообщил, что дата была выбрана по просьбе президента государства Ицхака Герцога. Он предлагал несколько дат. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что для него даты не имеют значения, так как он не намерен принимать участия в церемонии. Предполагается, что и премьер-министр Биньямин Нетаниягу не приедет на церемонию.

Ранее в окружении Нетаниягу поясняли, что после начала войны, премьер-министр воздерживается от участия в государственных церемониях по соображениям безопасности. Однако в политических кругах утверждают, что отказ Нетаниягу связан с процессом назначения Амита