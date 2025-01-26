Ицхак Амит избран председателем БАГАЦа: представители коалиции бойкотировали заседание

Комиссия по назначению судей проголосовала за назначение Ицхака Амита председателем Высшего суда справедливости – несмотря на то, что министр юстиции Ярив Левин, требовавший отложить заседание для расследования многочисленных обвинений против Амита в недобросовестности, бойкотировал заседание.

Левин отказывался собирать заседание комиссии, подчеркивая, что речь идет о судебном приказе, нарушающем его полномочия председателя комиссии. Ярив Левин и двое других представителей коалиции, министр Орит Струк и депутат Ицхак Кройзер, бойкотировали голосование.

Заседание в итоге состоялось в канцелярии Управления судов в Иерусалиме, оно длилось более пяти часов. Члены комиссии, присутствовавшие на заседании, проголосовали за назначение Ицхака Амита председателем БАГАЦа.

Ярив Левин назвал это назначение незаконным. "Общественность знает, что ранее кандидатуры на высокие посты отклонялись из-за подобных обвинений, – сказано в заявлении от имени Ярива Левина и представителей коалиции в комиссии по назначению судей. – Крайне серьезно и то, что "выборы" проведены по незаконному приказу БАГАЦа, в рамках незаконной процедуры, лишившей министра юстиции законных полномочий и превративших комиссию в "исполнительную печать" БАГАЦа".

Левин подчеркивает, что избранный подобным способом председатель БАГАЦа не получит доверия общественности, и что речь идет о грубейшем нарушении демократии.