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Израиль

Предложение: следственную комиссию возглавит судья Ноам Солберг

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 03 февраля 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 11:41
Предложение: следственную комиссию возглавит судья Ноам Солберг
Chaim Goldberg/Flash90

В политической системе Израиля обсуждается новое предложение по созданию государственной следственной комиссии.

Как сообщалось в эфире радиостанции 103FM, согласно предложению, создание комиссии будет объявлено главой Верховного суда Ицхаком Амитом. Однако он не станет возглавлять комиссию и передаст эту должность своему заместителю судье Ноаму Солбергу. Именно Солберг назначит состав комиссии, определит ее повестку дня и возглавит ее работу.

В настоящий момент это предложение обсуждается в политических кругах.

В коалиции возражают против создания государственной следственной комиссии, так как согласно действующему закону, комиссию должен возглавлять глава Верховного суда. На фоне конфликта и недоверия между правительством и главой Верховного суда, в коалиции возражают против того, чтобы комиссию возглавлял Ицхак Амит.

Журналист Бен Каспит сообщил в эфире, что есть законодательная возможность реализовать это предложение.

Израиль
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