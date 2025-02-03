Предложение: следственную комиссию возглавит судья Ноам Солберг

В политической системе Израиля обсуждается новое предложение по созданию государственной следственной комиссии.

Как сообщалось в эфире радиостанции 103FM, согласно предложению, создание комиссии будет объявлено главой Верховного суда Ицхаком Амитом. Однако он не станет возглавлять комиссию и передаст эту должность своему заместителю судье Ноаму Солбергу. Именно Солберг назначит состав комиссии, определит ее повестку дня и возглавит ее работу.

В настоящий момент это предложение обсуждается в политических кругах.

В коалиции возражают против создания государственной следственной комиссии, так как согласно действующему закону, комиссию должен возглавлять глава Верховного суда. На фоне конфликта и недоверия между правительством и главой Верховного суда, в коалиции возражают против того, чтобы комиссию возглавлял Ицхак Амит.

Журналист Бен Каспит сообщил в эфире, что есть законодательная возможность реализовать это предложение.