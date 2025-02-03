Предъявлены обвинения адвокату Алексу Шуду из Холона: обман и кража денег клиентов

Прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы против 42-летнего Алекса Шуда, адвоката в сфере недвижимости из Холона, за мошенничество в отношении его клиентов, в результате которого обвиняемый незаконно получил миллионы шекелей, а также за отмывание денег в размере десятков миллионов шекелей.

Согласно обвинительному заключению, Алекс Шуд систематически обманывал своих клиентов, среди которых были пожилые, больные люди, не владеющие ивритом, а также его знакомые и родственники. В обвинительном заключении подчеркивается, что адвокат злоупотреблял разницей в юридических знаниях между ним и его клиентами, делал ложные заявления, подделывал документы и использовал различные изощренные способы обмана, чтобы похищать у клиентов значительные суммы денег.

В частности, в обвинительном заключении указано, что Алекс Шуд присваивал деньги, внесенные на трастовые (доверительные) счета в рамках различных сделок с недвижимостью, и вместо того, чтобы перевести их по назначению, использовал для собственных нужд. Он также использовал в личных целях деньги, переданные ему для управления счетами или для инвестиций. Он утверждал своим клиентам, что действовал от их имени, взимая с них деньги за юридические услуги, тогда как фактически ничего не делал по их делам.

В обвинительном заключении указано также, что Алекс Шур пытался ввести в заблуждение суды и дисциплинарные органы в попытке избежать ответственности и предотвратить расследование в отношении него.

Деньги клиентов Алекс Шуд использовал для собственных нужд: для покрытия долгов своих и своей жены, для выплаты компенсации покупателям квартиры родителей за задержку освобождения квартиры, оплату услуг сантехника, услуг по перевозке вещей при переезде, он также выдал подарочный чек другу на свадьбу из денег, принадлежащих клиентам. Отмечается, что в некоторых случаях сразу после перевода денег на трастовый счет он переводил их на свои счета.

В частности, адвокату Алексу Шуду знакомые дали разрешение на управление их счетом в Израиле, и когда они хотели пополнить свой счет, он предложил им перевести эти суммы на его счет в России. Мошенническим способом он снял со счета клиентов около 850 тысяч шекелей, а чтобы успокоить их, он подделал банковский документ, чтобы продемонстрировать положительный баланс в сотни тысяч шекелей, тогда как на самом деле счет был в минусе.

В другом случае он предложил паре своих друзей, которые находились в процессе развода, сделать его доверенным лицом для денег от продажи их квартиры. На его счет было переведено около 200 тысяч шекелей, и адвокат потратил их, а когда его попросили вернуть деньги, он подделал документ, чтобы продемонстрировать выполнение перевода.

Описывается также случай, когда адвокат Алекс Шуд представил клиенту поддельный документ от Управления регистрации населения и миграции, в соответствии с которым теща клиента получила разрешение на въезд в Израиль при условии внесения залога в 18 тысяч шекелей. Клиент заплатил эти деньги, не зная, что залог вообще не требовался. В другом случае Шуд похитил 18900 шекелей из средств, переведенных из Англии для оплаты жилья и сиделок для матери клиентки.

Родители его супруги передали адвокату 300 тысяч шекелей для инвестиций в недвижимость, Шуд растратил их, а когда его попросили вернуть деньги, он предъявил поддельный банковский документ, якобы подтверждающий, что деньги находятся в доверительном управлении.

Чтобы избежать судебных и дисциплинарных разбирательств, Алекс Шуд подделал повестку ЦАХАЛа, чтобы заявить, что его якобы вызвали на резервистскую службу: таким образом он добился многократного откладывания разбирательств.

Прокуратура попросила продлить содержание Алекса Шуда под стражей до завершения судебных разбирательств, подчеркивая, что этот человек крайне опасен для общества: в течение нескольких лет он действовал систематически и изощренно, обманывая и обкрадывая десятки жертв. Шуд является действующим адвокатом с 2011 года, зарегистрированным в Адвокатской коллегии и известным как специалист в сфере недвижимости.

Адвокату предъявлены обвинения в получении имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, краже доверенным лицом, подделке с целью получения имущества при отягчающих обстоятельствах, использовании поддельных документов, подделке идентификационных знаков транспортного средства, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также налоговых правонарушениях, включающих ведение ложных бухгалтерских книг и сокрытие доходов. Кроме того, ему вменяются преступления по отмыванию денег, после того как в результате мошеннических действий он получил сумму в 4318431 шекелей и отмыл средства на сумму как минимум 30818013 шекелей.