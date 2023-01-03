adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.519 ₪ 3.753 ₪
Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
13 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Первое заседание нового правительства Израиля. Утвержден состав военно-политического кабинета

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Первое заседание правительства. Утвержден состав военно-политического кабинета
    Фото: Хаим Цах/GPO

    Во вторник, 3 января, состоялось первое заседание нового, 37-го правительства Израиля. Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "У партий, формировавших прошлое правительство, не было ни одной общей цели кроме лишь стремления не допустить наступления этого момента. Но он наступил. Наше правительство иное и буде действовать иначе".

    Нетаниягу вновь перечислил те сферы деятельности, на которых сфокусируется новое правительство, назвав, прежде всего, безопасность и борьбу с иранской угрозой. Нетаниягу также упомянул проблему личной безопасности граждан, дороговизны жизни, и пообещал добиваться включения дополнительных государств в "соглашения Авраама".

    adv_11 incontent_1

    "У нас очень много дел, и мы не можем себе позволить тратить время впустую", – резюмировал премьер-министр.

    adv_12 m_ar_1

    Отметим, что Нетаниягу в ходе заседания правительства не упоминал о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня утром поднимался на Храмовую гору.

    Правительство утвердило назначение заместителей министров:
    Ави Маоз – заместитель министра в министерстве главы правительства
    Моше Арбель – министр в министерстве внутренних дел и заместитель министра здравоохранения
    Моше Абутбуль – заместитель министра в министерстве сельского хозяйства
    Яаков Теслер – заместитель министра в министерстве культуры и спорта
    Ури Маклев – заместитель в министерстве главы правительства и заместитель в министерстве транспорта
    Михаль Вальдигер – заместитель министра в министерстве финансов.

    adv_13 incontent_2

    Согласно закону, назначение заместителей министров вступит в силу после того, как сообщение об их назначении будет передано Кнессету.

    adv_14 m_ar_2

    Правительство утвердило также состав военно-политического кабинета:
    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу
    Министр обороны Йоав Галант
    Министр юстиции Ярив Левин
    Министр финансов Бецалель Смотрич
    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир
    Министр иностранных дел Эли Коэн
    Министр внутренних дел и министр здравоохранения Арье Дери
    Министр стратегического планирования Рон Дермер
    Министр транспорта Мири Регев
    Министр энергетики Исраэль Кац
    Министр сельского хозяйства Ави Дихтер

    Правительство утвердило состав комиссии по делам общей службы безопасности (ШАБАК):
    Глава комиссии – премьер-министр Биньямин Нетаниягу
    Заместитель главы комиссии – министр юстиции Ярив Левин
    Члены комиссии:
    Йоав Галант, министр обороны
    Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности
    Йоав Киш, министр образования.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 article_dw_desk
    adv_17 article_dw_mobile
    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:26 Арабские союзники Израиля осудили визит Бен-Гвира на Храмовую гору: "Провокация"
    15:21 Состоялась беседа нового главы МИД Израиля с Лавровым
    15:18 Главный сефардский раввин Израиля осудил визит Бен-Гвира на Храмовую гору
    14:56 Отложен визит премьер-министра Нетаниягу в ОАЭ
    14:37 Гендиректором минобороны назначен бывший кандидат на должность начальника генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир
    13:55 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 314-й день войны
    12:58 Hurriyet рассказывает подробности обмена "кума Путина" на командиров "Азова"
    10:15 Источники в Иерусалиме: "Нет изменения в политике Израиля в отношении войны в Украине"
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5