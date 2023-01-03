Первое заседание нового правительства Израиля. Утвержден состав военно-политического кабинета

Во вторник, 3 января, состоялось первое заседание нового, 37-го правительства Израиля. Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "У партий, формировавших прошлое правительство, не было ни одной общей цели кроме лишь стремления не допустить наступления этого момента. Но он наступил. Наше правительство иное и буде действовать иначе".

Нетаниягу вновь перечислил те сферы деятельности, на которых сфокусируется новое правительство, назвав, прежде всего, безопасность и борьбу с иранской угрозой. Нетаниягу также упомянул проблему личной безопасности граждан, дороговизны жизни, и пообещал добиваться включения дополнительных государств в "соглашения Авраама".

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"У нас очень много дел, и мы не можем себе позволить тратить время впустую", – резюмировал премьер-министр.

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Отметим, что Нетаниягу в ходе заседания правительства не упоминал о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня утром поднимался на Храмовую гору.

Правительство утвердило назначение заместителей министров:

Ави Маоз – заместитель министра в министерстве главы правительства

Моше Арбель – министр в министерстве внутренних дел и заместитель министра здравоохранения

Моше Абутбуль – заместитель министра в министерстве сельского хозяйства

Яаков Теслер – заместитель министра в министерстве культуры и спорта

Ури Маклев – заместитель в министерстве главы правительства и заместитель в министерстве транспорта

Михаль Вальдигер – заместитель министра в министерстве финансов.

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Согласно закону, назначение заместителей министров вступит в силу после того, как сообщение об их назначении будет передано Кнессету.

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Правительство утвердило также состав военно-политического кабинета:

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу

Министр обороны Йоав Галант

Министр юстиции Ярив Левин

Министр финансов Бецалель Смотрич

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир

Министр иностранных дел Эли Коэн

Министр внутренних дел и министр здравоохранения Арье Дери

Министр стратегического планирования Рон Дермер

Министр транспорта Мири Регев

Министр энергетики Исраэль Кац

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер

Правительство утвердило состав комиссии по делам общей службы безопасности (ШАБАК):

Глава комиссии – премьер-министр Биньямин Нетаниягу

Заместитель главы комиссии – министр юстиции Ярив Левин

Члены комиссии:

Йоав Галант, министр обороны

Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности

Йоав Киш, министр образования.