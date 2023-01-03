Коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Оцма Йегудит". Русский перевод

28-29 декабря 2022 года партия "Ликуд" подписала коалиционные соглашения с партиями "Ноам", "Ционут Датит", "Оцма Йегудит", ШАС и с блоком "Яадут а-Тора", состоящим из партий "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль", сформировав тем самым 37-е правительство Израиля.

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию перевода основных положений коалиционных соглашений с каждой из партий.

Накануне был опубликован перевод основных пунктов коалиционного соглашения между "Ликудом" и партией "Ционут Датит".

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Сегодня публикуется коалиционное соглашение с партией "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром. В публикации положения сгруппированы по темам без нумерации, содержащейся в исходном документе.

Некоторые пункты повторяются, в полной мере или частично, в соглашениях с разными партиями коалиции. Особенно это касается партий "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит", которые шли на выборы в Кнессет 25-го созыва единым блоком (включая также партию "Ноам").

Отметим, что отдельные параграфы коалиционного соглашения между "Оцма Йегудит" и "Ликудом" публиковались в израильских СМИ и вызвали общественный резонанс. Сайт NEWSru.co.il писал об этом. Однако до сих пор никем не публиковался русский перевод текста этого соглашения.

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КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИЯМИ "ЛИКУД" И "ОЦМА ЙЕГУДИТ"

Согласованные законы

- Пакет законов и поправок к законам, включая основные законы, направленных на упорядочивание отношений между ветвями власти и их полномочий, включая отношения между Кнессетом и правительством с одной стороны, и судебной системой и Верховным судом – с другой стороны, и систему назначения судей. Утверждение Основного закона о законотворчестве и параграфа о преодолении вето БАГАЦа. Пакет законов получит максимальный приоритет перед другими законами в любом случае и при любых обстоятельствах на всем протяжении процесса утверждения.

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- В течение 90 дней правительство примет меры по утверждению Закона об охранных компаниях, направленного на борьбу с рэкетом под прикрытием охранных компаний.

- В течение 90 дней правительство внесет исправления в "Закон Дроми", распространив его действие на базы и полигоны ЦАХАЛа, на полицейские участки и на оборонные объекты. Также будет рассмотрена возможность распространения действия закона на угон автомобилей.

- Утверждение поправки к закону о малых населенных пунктах, увеличивающих квоту до 1000 семей.

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- Принятие закона о порядке юридической ответственности военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников сил безопасности за действия, осуществленные при выполнении служебных обязанностей в ходе оперативной деятельности и при нейтрализации терактов, если они действовали без злого умысла, в соответствии с международным законодательством по данному поводу.

- Утверждение, до принятия бюджета на 2023 год, закона о смертной казни за террористическую деятельность.

- Продвижение реформы гиюра. Принятие закона, признающего действительным гиюр, проведенный в Израиле, только если он был проведен посредством государственной системы гиюра, подчиняющейся постановлениям главных раввинов Израиля (возвращение к статусу-кво до 34-го правительства).

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- Продвижение отмены пункта закона о размежевании, касающегося Северной Самарии, урегулирование деятельности йешивы в Хомеше.

- Принятие закона об обязательном хранении шприца с эпинефрином в учебных заведениях и общественных местах.

- Принятие закона об увековечивании памяти жертв погрома 1929 года в Хевроне.

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- Принятие поправки к Закону о государственном образовании, запрещающей министерству просвещения и совету по высшему образованию трудоустраивать преподавателей, выступающих в поддержку террора.

- Принятие закона об увековечивании деятельности главных раввинов Израиля Авраама Шапиры и Мордехая Элиягу.

- Поправка к закону о гражданском ущербе, позволяющая подачу гражданских исков о возмещении ущерба против террористов параллельно с получением компенсации от Ведомства национального страхования.

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- Утверждение закона о лишении гражданства и выдворении из страны за террористическую деятельность.

- Утверждение закона, определяющего статус заключенных, отбывающих наказание за деятельность против безопасности государства, и условия тюремного заключения для них.

- Исправление параграфа 7"алеф" Основного закона о Кнессете так, чтобы он применялся в соответствии со своей целью, и чтобы можно было не допускать к выборам в Кнессет списки и кандидатов, отрицающих право на существование государства Израиль как еврейского и демократического государства, или подстрекающих к расизму или поддерживающих террор, без того, чтобы блокировались представители только с одной стороны общества, и не блокировались сторонники террора.

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- Возвращение к статусу-кво до 2000 года в вопросе возможности проведения общественных мероприятий и учебы с гендерным разделением. Принятие поправки к закону о запрете дискриминации, исключающей из него мероприятия, очевидным образом предназначенные для религиозного населения. Разрешение частному бизнесу отказывать в предоставлении услуги или товара на основании религиозных убеждений, при условии, что речь не идет об уникальном товаре или услуге, и что в ближайших географических окрестностях можно получить такой же товар или услугу по тем же ценам.

- В свете необходимости реализации сути Закона о возвращении и обеспечения репатриации евреев в Израиль, а также в свете характеристики алии последних лет и в свете проблем и лазеек, которые создает параграф о внуках в Законе о возвращении, и с учетом необходимости предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотребления правами, предоставляемыми государством, репатриантами, которые возвращаются в страну исхода вскоре после репатриации, до утверждения государственного бюджета на 2023 год должны быть утверждены поправки к закону, необходимые для проведения надлежащей политики репатриации. Формат поправок будет утвержден в течение 60 дней.

- Продвижение в течение полугода закона о запрете на вывешивание флагов Палестинской автономии в учреждениях, субсидируемых государством или муниципалитетами.

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- Правительство утвердит в течение полугода введение налога на пожертвования некоммерческим организациям от иностранных правительств.

- Принятие закона, регулирующего вопросы алиментов и совместного опекунства для детей 6-15 лет, в соответствии с постановлением БАГАЦа от 2020 года.

Бюджет – общее

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- Стороны обязуются принять двухгодичный бюджет на 2023 и 2024 годы вскоре после приведения правительства к присяге и не позднее установленного законом срока.

- В Основной закон о народном хозяйстве будет внесено ограничение, требующее утверждения законов с бюджетными последствиями на сумму более 50 миллионов шекелей большинством в 61 голос. Данное правило не будет распространяться на правительственные законопроекты.

- В случае секвестров бюджета сокращения бюджета министерства национальной безопасности не превысят общего процента сокращения бюджета.

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- Внесение исправлений в решение правительства 550 от 2021 года (Экономическая программа по сокращению отставания арабского общества до 2026 года) с целью оптимизации использования выделенных средств, с упором на охрану правопорядка и восстановление чувства безопасности и на трудоустройство молодежи. Пункты программы, финансируемые из бюджетов министерства Негева и Галилеи, должны финансироваться из резервов министерства финансов, или будут отменены.

Военнослужащие, ЦАХАЛ, альтернативная служба

- Правительство повысит денежное довольствие военнослужащих ЦАХАЛа на 20% с упором на повышение довольствия служащих в боевых частях, с тем, чтобы их довольствие в последние полгода службы было равно минимальной зарплате.

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- Правительство примет меры по повышению стипендий демобилизованным военнослужащим и прошедшим альтернативную службу, включая обеспечение бесплатных подготовительных курсов для поступающих в вузы, оплату 100% стоимости учебы имеющим право на участие в программе "От военной формы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим"), и обеспечение года бесплатной учебы в вузе за каждый год службы для всех военнослужащих.

- Правительство будет продвигать позитивную дискриминацию демобилизованных военнослужащих на медицинских, юридических, аудиторских, инженерных и компьютерных факультетах израильских вузов.

- Правительство обеспечит урегулирование вопросов лечения, реабилитации и социальной помощи инвалидам ЦАХАЛа, страдающим от пост-травматического синдрома из-за участия в боевых действиях и аварий на учениях, включая помощь в трудоустройстве, жилищных условиях и т.д.

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Финансы, экономика и соцобеспечение

- Замораживание подорожаний электричества, воды и муниципального налога (с возмещением недополученного налога муниципалитетам). Также будут рассмотрены возможность замораживания цен на бензин и на товары, цены на которые контролируются государством.

- Правительство откроет израильский рынок для широкой конкуренции.

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- Правительство отменит акциз на сладкие напитки и на одноразовую посуду.

- Правительство будет продвигать отмену стандартов для продукции, имеющей стандарт Европейского союза.

- Правительство обеспечит создание единого центра, в котором малые бизнесы и самозанятые смогут получить все необходимые документы и лицензии в жесткие сроки и посредством удаленного обращения через цифровую правительственную платформу.

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- Правительство расширит трудовые дотации (отрицательный подоходный налог) и увеличит количество льготных единиц подоходного налога для работающих семей с детьми на 0,5 дополнительной единицы.

- Правительство проверит возможность принятия закона об общественных банках.

- Создание в министерстве социального обеспечения отдела по работе с проблемной молодежью религиозно-сионистской направленности.

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- Министерство юстиции проверит возможность проведения кампании по списанию части долгов (процентов, пени и индексации) в обмен на урегулирование выплаты оставшейся части.

- Правительство проверит вопрос пенсионных отчислений иностранным работникам с соблюдением справедливой оплаты их труда и гуманитарных условий, с целью защиты прав пожилых людей, нуждающихся в патронажном уходе.

- Будет рассмотрен законопроект о депозите, на который будет отчисляться 20% зарплаты нелегалов, которые будут возвращаться им при выезде из страны.

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- Правительство освободит от возврата коронавирусных дотаций бизнесы, закрывшиеся в период с 2020 по 2022 год или самозанятых, болевших в течение длительного периода из-за коронавируса и из-за этого не соответствовавших критериям получения дотации, которую они получили.

Иностранные дела

- Углубление и расширение партнерства со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" при сотрудничестве всех министерств правительства.

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- Продвижение дополнительных мирных соглашений с целью завершения израильско-арабского конфликта.

- Продвижение отмены виз со стороны США.

- Правительство возобновит контакты с иностранными государствами на предмет выдворения в них нелегальных мигрантов. Параллельно будет продвигаться программа по восстановлению кварталов, пострадавших в результате их заселения нелегальными мигрантами.

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Структурные реформы

- Меры по увеличению конкуренции на финансовом рынке, по сокращению централизации на рынке продуктов питания, по сокращению излишней регуляции.

- Продвижение Закона о метро и Закона о национальных инфраструктурах, продвижение скоростного железнодорожного сообщения и строительство вспомогательного международного аэропорта.

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- Ускорение процессов проектирования, продвижение новых моделей продажи земельных участков под застройку, продвижение проектов долгосрочной аренды, сотрудничество с органами местной власти с целью более сбалансированного распределения муниципального налога с бизнесов.

- Повышение эффективности работы общественного сектора, включая реформы в сфере отношений работника и работодателя, реформы в сфере организованной работы, приватизацию Ашдодского порта и повышение эффективности работы судов.

Право

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- Передача права выбора юридического советника в министерствах и ведомствах генеральному директору соответствующего министерства или ведомства.

- Отмена института сменного премьер-министра.

- Продвижение законопроекта, расширяющего определение правонарушения подстрекательства против других общин, в том числе – на основании страны исхода. Признание расизмом подстрекательства против ультраортодоксальной общины.

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Репатриация и гиюр

- Правительство увеличит бюджеты министерства алии и интеграции с целью использования сложившейся ситуации для увеличения репатриации в Израиль.

- Расширение системы государственного гиюра и обеспечение его доступности для желающих, с учетом позиции главных раввинов Израиля. Выделение бюджета на субсидии дотации студентам, проходящим государственный гиюр.

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Образование

- Укрепление государственной системы образования, продвижение единой стандартной образовательной базы, включающей ТАНАХ, историю, математику, английский, естествознание, литературу и обществоведение, с упором на усиленное преподавание английского в начальных школах государственной системы образования и углубление преподавания истории сионизма и наследия всех еврейских общин.

- Отмена решения предыдущего правительства об исключении гуманитарных наук из числа предметов, преподающихся на аттестат зрелости.

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- Возобновление школьных поездок в Польшу.

- Обеспечение бесплатного образования с 0 до 3 лет.

- Продвижение Ариэльского университета как исследовательского и преподавательского центра, включая компенсацию его неучастия в программах сотрудничества с Европейским союзом и странами Азии.

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- Продвижение равноправия в образовании во всех группах населения.

- Совет по высшему образованию уравняет условия приема на учебу на медицинских и фармацевтических факультетах для выходцев из служб безопасности и представителей ультраортодоксального сектора с условиями приема на службу представителей национальных меньшинств.

Транспорт, инфраструктура и развитие периферии

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- Продвижение многолетнего проекта скоростных поездов от Кирьят-Шмоны до Эйлата, включая выделение средств на проектирование и на реализацию по завершении проектирования.

- Утверждение закона о метро, дающего правительству и исполнительным органам инструменты для реализации проекта в установленные сроки. Продвижение закона о финансировании строительства метро до завершения зимней сессии Кнессета.

- Создание правительственной комиссии по устранению барьеров в сфере транспорта, и по ускорению планирования и реализации крупных транспортных проектов.

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- Правительство будет поощрять и стимулировать переход на альтернативные виды транспорта с упором на электрический транспорт.

- Увеличение субсидирования проезда на общественном транспорте для студентов.

- Продвижение транспортных проектов, соединяющих юг и север с центром страны.

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- Инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах, деревнях, городах и кварталах, в которых есть необходимость в этом.

- Ускорение завершения проектов по превращению Негева и Галилеи в центры биотехнологий и продвинутой сельскохозяйственной промышленности. Завершение проектов по переводу ЦАХАЛа и центра кибербезопасности в Негев.

- Завершение приватизации Ашдодского порта.

adv_44 m_ar_29

- Утверждение закона о национальных инфраструктурах, определяющего десять проектов, на которые будут действовать особые порядки регуляции с целью сокращения графиков работы.

- Продвижение создания вспомогательного международного аэропорта и приватизация и расширение аэропорта Хайфы.

- Создание университета в Галилее и продвижение генераторов экономического роста в Негеве и Галилее.

adv_45 m_ar_30

- Финансирование и выполнение работ по расширению шоссе номер 60 и строительство шоссе 465/446 (в объезд деревни а-Лубан.

- Объявление Беэр-Шевы центром агломерации, выделение средств на привлечение студентов и генераторов экономического роста. Создание бюро развития Беэр-Шевской агломерации, равной по статусу и бюджетам бюро по развитию Хайфского залива.

Жилье и строительство

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- Определение преодоления жилищного кризиса как приоритетной задачи правительства.

- Продвижение реформы по сокращению бюрократии в сфере строительства и жилищного хозяйства, поощрение муниципалитетов, строительство инфраструктуры с целью строительства 300 тысяч единиц жилья.

- Использование Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

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- Представители министерства Негева и Галилеи будут введены в совет Земельного управления, в Национальный совет проектирования и строительства и в окружные комиссии по проектированию и строительству в Негеве и в Галилее. Для этого в течение 90 дней будут внесены соответствующие законодательные изменения.

- Правительство примет меры по строительству новых населенных пунктов в Негеве и Галилее, по строительству нового университета в Галилее, по завершению проекта переноса баз ЦАХАЛа в Негев.

- Правительство примет решение об укреплении Галилеи, в рамках которого муниципальные структуры в Галилее, не включенные в программу развития арабского сектора, получат статус зон предпочтительного заселения и районов национального предпочтения "Алеф1" в вопросах жилищного хозяйства.

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- Предоставление освобождения от тендера на земельные участки резервистам ЦАХАЛа (в районах приоритетного развития).

- Возобновление решения правительства 511 от 2020 года о строительстве поселка Ханун в региональном совете Сдот Негев, и выделении средств для этого.

- Подготовка в течение 90 дней решения правительства, формирующего пакет мер по снижению цен на землю под жилье в районах национального предпочтения, с дополнительными льготами для не имеющих собственного жилья, без дискриминации на основании веры, расы или пола, и без ограничения на размер скидки в связи с социо-экономическим статусом населенного пункта. Увеличение субсидирования строительства общественных зданий и инфраструктур в таких населенных пунктах.

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- Принятие решения о строительстве населенного пункта Арбель на государственных и частных землях в Галилее.

- Правительство рассмотрит возможность прекращения использования "обычая мухтара", в рамках которого мухтар (старейшина) квартала в арабских кварталах Иерусалима ведет записи о сделках с недвижимостью и имеет решающее право голоса в имущественных конфликтах.

- Принятие мер по предотвращению захвата государственных земель и по защите частных земель. Поддержка одиночных ферм для защиты территорий.

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Культура и спорт

- Пятилетний план по строительству многоцелевых спортивных площадок по всей стране.

- Программа привлечения ветеранов спорта в систему просвещения.

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- Поддержка местного кинематографа с упором на проекты в сфере сионизма и еврейского наследия.

- Пятилетний план углубления музыкального образования, включая создание пяти консерваторий, из которых по меньшей мере по одной в Негеве и в Галилее.

Создание целевой опциональной программы преподавания сионизма в младших школах государственной-ультраортодоксальной системы образования и в соответствующих культурных учреждениях в объеме, не уступающем преподаванию в системе государственной-религиозной системе образования.

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Экология

- Углубление сотрудничества с климатическим форумом для обеспечения взятых Израилем на себя обязательств.

- Утверждение в течение 6 месяцев Закона о климате, с увеличением сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году до 50% от показателя 2015 года.

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- Ужесточение надзора и правоприменения касательно загрязняющих предприятий, включая увеличение количества ставок инспекторов, следователей и сотрудников отдела правоприменения в министерстве экологии.

- Развитие Хайфского залива, путем переноса загрязняющих предприятий в десятилетний срок, с созданием "страховочной сети" для работников предприятий.

- Меры по защите моря, включая принятие Закона о готовности к экологическим катастрофам на море, Закона об экономических водах, Закона о морских заповедниках, изменение Рыболовного регламента (запрет на использование сетей и компенсация рыбакам).

adv_54 m_ar_39

- Национальная программа развития заповедников и активное использование источников солнечной энергии, установленных в застроенных территориях.

- В течение 180 дней правительство внесет поправки в законодательные акты военной администрации, распространяющие на Иудею и Самарию действие Закона о чистом воздухе, Закона о полномочиях муниципальных инспекторов в сфере экологического надзора, полномочий "зеленой полиции" министерства экологии, Закона о дренаже и защите от наводнений, комплекса постановлений о строительном мусоре, Закона о защите окружающей среды (обязательное уведомление и регистрация выбросов).

Государственные компании

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- Укрепление надзора над государственными компаниями и их связи с правительством.

- Пересмотр Закона о государственных компаний от 1975 года, с рассмотрением вопроса о подчинении компаний министру профильного министерства.

- Отмена "сборной директоров" и комиссий по назначению на высокопоставленные должности.

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Сельское хозяйство

Продвижение новой реформы сельского хозяйства, сочетающей баланс между снижением цен и укреплением сельского хозяйства. Замораживание не вступивших в силу пунктов предыдущей реформы до подготовки новой реформы.

Связь

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- Усиление конкуренции на рынке связи.

- Реформа обязательной публикации в ежедневных газетах, с упором на модернизацию процесса публикации, в том числе – в цифровых средствах, на целевом интернет-сайте и т.д.

- Любая реформа связи, касающаяся "кошерных телефонов", не повлияет, прямо или косвенно, на общий рынок связи, включая переход на новые поколения систем связи и т.д.

adv_58 m_ar_43

- Партия "Оцма Йегудит" выступает против предложения партии "Агудат Исраэль" касательно системы кошерных номеров сотовой связи. Согласованное всеми фракциями коалиции предложение по данному вопросу должно быть подготовлено в течение 30 дней.

Религия, правительство, администрация

- В течение 30 дней с момента формирования правительство утвердит решение, постанавливающее, что сионизм в его базовом определении является важнейшей ценностью, направляющей и имеющей решительный вес в формировании политики общественной администрации, внутренней и внешней политики, законотворчестве и деятельности государства, включая все его структуры и учреждения. Решение будет иметь решающий вес в сферах планирования, тендеров, предоставления льгот и выделения ресурсов, с упором на Негев и Галилею. В необходимых местах правительство примет меры по внесению соответствующих поправок в законодательство.

adv_59 m_ar_44

- Министр национальной безопасности будет занимать пост зампредседателя кабинета министров по законодательству. Он будет иметь право приостанавливать не более одного законопроекта за раз на период в 14 дней, после чего премьер-министр, после обсуждения с заместителем председателя комиссии и с выдвинувшим закон министром, должен будет принять окончательное решение.

- "Ликуд" и "Оцма Йегудит" будут совместно продвигать назначение представителя религиозно-сионистского лагеря на должность главного ашкеназского раввина Израиля.

- В министерстве будет проведена реорганизация с целью сокращения бюрократии и оптимизации работы. Подразделения, переводимые из других министерств (управление планирования минсельхоза, управления по делам молодежи и т.д.) будут переводиться со всеми полномочиями. Если министр решит перевести офисы этих подразделений в Иерусалим, управление правительственной недвижимости изыщет для них офисы не позднее середины 2023 года.

adv_60 m_ar_45

- Возвращение раввинатским судам полномочий в вопросах финансового права при согласии обеих сторон, без необходимости в дальнейшем утверждении постановления в окружном суде.

- Управление государственной службы уравняет условия приема на госслужбу выходцев из служб безопасности и представителей ультраортодоксального сектора с условиями приема на службу представителей национальных меньшинств.

- Правительство примет решение, согласно которому для приема на работу и продвижения по зарплатной сетке в общественном секторе будут признаваться дипломы и степени от высших учебных заведений надлежащего уровня, действующих в признанных странах.

adv_61 m_ar_46

- Правительство рассмотрит решение о поддержке движения ХАБАД и оказании ему финансовой поддержки. В рамках решения будет расширен поселок Кфар-ХАБАД и завершено строительство центра наследия Любавического ребе. Также будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности центров ХАБАДа за границей и возможность удаленного обучения детей посланников ХАБАДа.

Борьба с террором и внутренняя безопасность

- В течение 60 дней с момента формирования правительство примет решение об общенациональной кампании по восстановлению чувства индивидуальной безопасности на всей территории Израиля, по искоренению преступности на националистической почве и по подготовке к возможности открытия внутреннего фронта в случае чрезвычайных ситуаций. Целью кампании должны стать сбор незаконного оружия в установленные сроки, восстановление ощущения безопасности с упором на хулиганство на национальной почве, сельскохозяйственным террором, рэкетом и организованной преступностью, а также создание структур для противостояния стратегической угрозе на внутреннем фронте в случае войны. Решение правительства должно содержать временной график, внесение необходимых поправок в законодательство и строительство единого надминистерского и межминистерского механизма управления. Правительство внесет изменения в решения, принятые по рекомендации комиссии Ора, касательно принципов действия полиции в сфере подавления массовых беспорядков и перекрытия транспортных путей. Для оптимальной реализации решения будет создан единый командно-аналитический центр во главе с офицером полиции в звании генерал-майора.

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- Создание комиссии гендиректоров министерств для борьбы с нелегальным капиталом и с организованной преступностью, с упором на углубление взимания налогов.

- Для укрепления национальной и индивидуальной безопасности бюджет министерства национальной безопасности получит в ближайшие семь лет 45 миллиардов шекелей дополнительно, из которых 5 миллиардов шекелей в 2023 году, 9 миллиардов шекелей в 2024 году, 8 миллиардов шекелей в 2025 году, 5 миллиардов шекелей в 2026 году, и по 6 миллиардов шекелей в год в 2027-2029 годах. Указанные суммы будут добавлены сверх всего, что было согласовано ранее.

- Стороны согласовывают, что министру внутренней безопасности будет обеспечена гибкость в вопросах распределения бюджета в соответствии с формируемой многолетней программой действий.

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- Будет создана правительственная комиссия по развитию Негева и Галилеи.

-В течение 90 дней правительство утвердит подготовленное министром национальной безопасности решение о создании национальной гвардии, которая будет финансироваться начиная с бюджета 2023 года. В рамках решения пограничная полиция (МАГАВ) будет откреплена от полиции Израиля, и будет действовать как самостоятельная структура, непосредственно подчиненная министру. Количество резервных рот МАГАВа будет увеличено до 46 рот полного состава.

- Предоставление Общей службе безопасности (ШАБАК) полномочий для борьбы с националистической преступностью, организованной преступностью и преступными кланами. Правительство профинансирует создание специального подразделения в составе ШАБАКа для этой цели.

adv_64 m_ar_49

- Формирование в течение месяца с начала работы правительства национальной программы по борьбе с ограблением и разрушением археологических объектов и объектов исторического наследия в Иудейской пустыне, Иудее, Самарии и Иорданской долине. Бюджет программы – 150 млн шекелей на 4 года.

- Правительство утвердит отчет комиссии Пальмор о борьбе с полигамией и примет меры по реализации его рекомендаций.

- Будут введены минимальные наказания для сельскохозяйственной преступности (не мене 3 лет тюрьмы), рэкета (от 3 до 10 лет тюрьмы).

adv_65 m_ar_50

- Министр национальной безопасности будет иметь право вносить изменения в правила открытия огня для полиции Израиля.

- Ответственность за обеспечение безопасности в пригородах Иерусалима будет передана министерству обороны. Также будет рассмотрен вопрос о передаче министерству обороны ответственности за КПП в пригородах Иерусалима.

- Будет создана совместная группа полиции, прокуратуры, и "Хеврат Хашмаль" по борьбе с незаконным подключением к электросети.

adv_66 m_ar_51

- Рассмотрение реформ в сфере отбытия наказаний – использование электронного браслета для отбытия наказания по месту жительства (для сроков до двух лет, за исключением сексуальных преступлений, преступлений на националистической почве против евреев, и случаев по усмотрению судьи); создание комиссии по регулированию заполненности тюрем (определение порядка перевода заключенных для отбытия наказания с электронным браслетом).

- Рассмотрение изменения условий содержания заключенных, отбывающих наказание за террористическую деятельность, на основании рекомендаций комиссии Каатаби (отмена "автономии" и ужесточение условий), с учетом положений Гаагской конвенции.

- Ужесточение наказаний и введение минимальных наказаний за сексуальные преступления на национальной почве.

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Иудея и Самария

- Правительство прикажет министерству обороны немедленно начать продвижение программы по насаждению оливковых рощ в зоне С для предотвращения захвата земель.

- Выделение средств на эксплуатацию и содержание комплекса гробницы Рахель.

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- Возобновление выделения особой помощи еврейскому кварталу Хеврона и Кирьят-Арбе.

- Уравнивание условий фермерских субсидий в Иудее и Самарии с субсидиями в других частях страны.

- Обеспечение стабильной и надежной сотовой связи на всей территории Иудеи и Самарии.

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- Реализация плана по поселению Эвьятар, утвержденного предыдущим правительством.

- Принятие в течение 60 дней решения о легализации и урегулировании молодых поселений, созданных до 28 февраля 2011 года. Их подключение к инфраструктуре за счет дополнительного бюджета, выделяемого министерству Негева и Галилеи, который составит не менее 17% ежегодного бюджета министерства. Также в течение полугода принятие решения об урегулировании неурегулированных кварталов, построенных до вышеупомянутой даты в старых поселениях.

- Завершение строительства Центра краеведения имени Рехавама Зеэви в промышленной зоне Баркан.

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- Муниципальным органам нижних социо-экономических кластеров в Иудее и Самарии будет предоставлена компенсация за невозможность взимать муниципальный сбор за прирост стоимости недвижимости.