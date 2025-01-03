Клиентка напала на сотрудницу стоматологической клиники в Бней-Браке

Сотрудники полиции участка Рамат-Гана - Бней-Брака были вызваны в стоматологическую клинику в Бней-Браке в связи с конфликтом между клиенткой и работницей клиники. Инцидент произошел на улице Раби Акива в Бней-Браке.

По сообщению полиции, одна из посетительниц клиники устроила скандал, в ходе которого она ударила острым предметом работницу регистратуры. Пострадавшая, женщина в возрасте 64 лет, была отправлена в больницу "Бейлинсон", ее травмы оцениваются как легкие.

Подозреваемая, жительница Бней-Брака в возрасте около 40 лет, задержана для допроса.