Клиентка напала на сотрудницу стоматологической клиники в Бней-Браке
время публикации: 03 января 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 12:59
Сотрудники полиции участка Рамат-Гана - Бней-Брака были вызваны в стоматологическую клинику в Бней-Браке в связи с конфликтом между клиенткой и работницей клиники. Инцидент произошел на улице Раби Акива в Бней-Браке.
По сообщению полиции, одна из посетительниц клиники устроила скандал, в ходе которого она ударила острым предметом работницу регистратуры. Пострадавшая, женщина в возрасте 64 лет, была отправлена в больницу "Бейлинсон", ее травмы оцениваются как легкие.
Подозреваемая, жительница Бней-Брака в возрасте около 40 лет, задержана для допроса.
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