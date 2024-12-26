x
26 декабря 2024
|
последняя новость: 14:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2024
|
26 декабря 2024
|
последняя новость: 14:41
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спор из-за курения в синагоге в Кфар-Хабаде: травмирован 87-летний мужчина, переживший Холокост

время публикации: 26 декабря 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 14:42
Спор из-за курения в синагоге в Кфар-Хабаде: травмирован 87-летний мужчина, переживший Холокост
Flash90. Фото: У.Ленц

Полиция задержала 31-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в нападении на пожилого мужчина в Кфар-Хабаде. Суд продлил арест задержанного.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, подозреваемый закурил в синагоге в Кфар-Хабаде, пожилой мужчина – 87 лет, переживший Холокост – сделал ему замечание и попросил выйти из помещения. В ответ подозреваемый напал на старика, повалил его на пол. В результате пожилой мужчина получил травмы, потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

Ожидается предъявление обвинений по этому делу.

Отметим, что речь идет о происшествии в период празднования Хануки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

Пожилой мужчина едва не умер, подавившись ханукальным пончиком
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2024

В Кфар-Сабе водитель избил подрезавшего его пожилого человека