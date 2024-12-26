Спор из-за курения в синагоге в Кфар-Хабаде: травмирован 87-летний мужчина, переживший Холокост

Полиция задержала 31-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в нападении на пожилого мужчина в Кфар-Хабаде. Суд продлил арест задержанного.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, подозреваемый закурил в синагоге в Кфар-Хабаде, пожилой мужчина – 87 лет, переживший Холокост – сделал ему замечание и попросил выйти из помещения. В ответ подозреваемый напал на старика, повалил его на пол. В результате пожилой мужчина получил травмы, потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

Ожидается предъявление обвинений по этому делу.

Отметим, что речь идет о происшествии в период празднования Хануки.