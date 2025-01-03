В Джабалии бойцы "Гивати" обнаружили противотанковый гранатомет в детской кроватке

Бригада "Гивати" под командованием 162-й дивизии действует в районе Джабалии.

На этой неделе бойцы бригады провели обыски в здании, которое ранее использовалось в качестве школы. Было обнаружено большое количество оружия на разных этажах здания.

В ходе другой операции в этом же районе, в здании, расположенном рядом со школой, бойцы обнаружили противотанковый гранатомет в детской кроватке.

В ходе разведки с помощью беспилотника были выявлены террористы, закладывавшие взрывное устройство в нескольких метрах от израильских военнослужащих. Террористы были ликвидированы, а взрывное устройство обезврежено.