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Израиль

В Джабалии бойцы "Гивати" обнаружили противотанковый гранатомет в детской кроватке

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 января 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 15:30
В Джабалии бойцы "Гивати" обнаружили противотанковый гранатомет в детской кроватке
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бригада "Гивати" под командованием 162-й дивизии действует в районе Джабалии.

На этой неделе бойцы бригады провели обыски в здании, которое ранее использовалось в качестве школы. Было обнаружено большое количество оружия на разных этажах здания.

В ходе другой операции в этом же районе, в здании, расположенном рядом со школой, бойцы обнаружили противотанковый гранатомет в детской кроватке.

В ходе разведки с помощью беспилотника были выявлены террористы, закладывавшие взрывное устройство в нескольких метрах от израильских военнослужащих. Террористы были ликвидированы, а взрывное устройство обезврежено.

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