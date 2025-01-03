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Израиль

Пожилая женщина обнаружена на полу своей квартиры в Бат-Яме с симптомами гипотермии

время публикации: 03 января 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 14:48
Пожилая женщина обнаружена на полу своей квартиры в Бат-Яме с симптомами гипотермии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:34 поступило сообщение о пожилой женщине, которая страдает от сильного переохлаждения. 89-летняя женщина была обнаружена лежащей на полу ее квартиры в Бат-Яме в затуманенном состоянии сознания.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего отвезли ее в больницу "Вольфсон" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По словам парамедика, сосед женщины рассказал, что в последний раз связывался с ней в четверг. В пятницу он забеспокоился, что соседки не видно, и пошел проверить, как она. Обнаружив женщину на полу, он немедленно позвонил в службу скорой помощи. Женщина получила сильное переохлаждение, и ее жизни угрожает реальная опасность.

В службе "Маген Давид Адом" обращаются к общественности с просьбой обращать внимание на своих пожилых и одиноких соседей, знакомых и родственников, созваниваться с ними каждый день и проверять их состояние, чтобы избегать подобных трагедий.

Израиль
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