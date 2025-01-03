Полиция и ЦАХАЛ предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Газу посредством дрона

В последние дни было зафиксировано несколько попыток контрабанды наркотиков с территории Израиля на территорию сектора Газы посредством беспилотников.

В ночь на 3 января была предпринята еще одна попытка контрабанды, которую предотвратили силы ЦАХАЛа и полиции. Подозреваемый был задержан, когда пытался сбежать с места, откуда запускал беспилотник.

В автомобиле задержанного был обнаружен еще один дрон с грузом наркотиков, готовый к запуску в сектор.

Подозреваемый передан для допроса следователями полиции.