Полиция и ЦАХАЛ предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Газу посредством дрона
время публикации: 03 января 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 18:57
В последние дни было зафиксировано несколько попыток контрабанды наркотиков с территории Израиля на территорию сектора Газы посредством беспилотников.
В ночь на 3 января была предпринята еще одна попытка контрабанды, которую предотвратили силы ЦАХАЛа и полиции. Подозреваемый был задержан, когда пытался сбежать с места, откуда запускал беспилотник.
В автомобиле задержанного был обнаружен еще один дрон с грузом наркотиков, готовый к запуску в сектор.
Подозреваемый передан для допроса следователями полиции.