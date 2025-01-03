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Израиль

Полиция и ЦАХАЛ предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Газу посредством дрона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Полиция
Беспилотники
Наркотики
время публикации: 03 января 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 18:57
Полиция и ЦАХАЛ предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Газу посредством дрона
Michael Giladi/Flash90

В последние дни было зафиксировано несколько попыток контрабанды наркотиков с территории Израиля на территорию сектора Газы посредством беспилотников.

В ночь на 3 января была предпринята еще одна попытка контрабанды, которую предотвратили силы ЦАХАЛа и полиции. Подозреваемый был задержан, когда пытался сбежать с места, откуда запускал беспилотник.

В автомобиле задержанного был обнаружен еще один дрон с грузом наркотиков, готовый к запуску в сектор.

Подозреваемый передан для допроса следователями полиции.

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