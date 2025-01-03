Израильская делегация вылетела в Катар для переговоров о сделке с ХАМАСом

Израильская делегация с "достаточными полномочиями" вылетела в пятницу, 3 января, в Катар для переговоров о сделке с ХАМАСом. В делегацию вошли представители "Мосада", Общей службы безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛа.

Отметим, что в конце декабря телеканал "Кан-11" со ссылкой на свои источники в странах-посредниках сообщал, что Израиль настаивает на освобождении 34 заложников. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.

Кроме того, сообщалось, что ХАМАС просит приостановить боевые действия на 10 дней, не выводя ЦАХАЛ из сектора Газы, чтобы уточнить списки заложников.