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Израиль

Израильская делегация вылетела в Катар для переговоров о сделке с ХАМАСом

Катар
Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 03 января 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 18:05
Израильская делегация вылетела в Катар для переговоров о сделке с ХАМАСом
Flash90/Miriam Alster

Израильская делегация с "достаточными полномочиями" вылетела в пятницу, 3 января, в Катар для переговоров о сделке с ХАМАСом. В делегацию вошли представители "Мосада", Общей службы безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛа.

Отметим, что в конце декабря телеканал "Кан-11" со ссылкой на свои источники в странах-посредниках сообщал, что Израиль настаивает на освобождении 34 заложников. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.

Кроме того, сообщалось, что ХАМАС просит приостановить боевые действия на 10 дней, не выводя ЦАХАЛ из сектора Газы, чтобы уточнить списки заложников.

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