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Израиль

Ракетная тревога в окрестностях сектора Газы, тревога в Сдероте

время публикации: 03 января 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 14:12
Ракетная тревога в окрестностях сектора Газы, тревога в Сдероте
Arie Leib Abrams/Flash90

Тревога, оповещающая о ракетном обстреле, сработала в Сдероте, Нир-Ам, Ибиме. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что к этому моменту информация о пострадавших не поступала.

По сообщению ЦАХАЛа, зафиксированы два запуска, две ракеты пересекли границу сектора Газы. Одна упала возле кибуца Нир-Ам, вторая – на пустыре за пределами населенных пунктов. Никто не пострадал.

Израиль
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