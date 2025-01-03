Ракетная тревога в окрестностях сектора Газы, тревога в Сдероте

Тревога, оповещающая о ракетном обстреле, сработала в Сдероте, Нир-Ам, Ибиме. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что к этому моменту информация о пострадавших не поступала.

По сообщению ЦАХАЛа, зафиксированы два запуска, две ракеты пересекли границу сектора Газы. Одна упала возле кибуца Нир-Ам, вторая – на пустыре за пределами населенных пунктов. Никто не пострадал.