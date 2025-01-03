x
03 января 2025
|
последняя новость: 13:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2025
|
03 января 2025
|
последняя новость: 13:28
03 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За последние сутки атакованы около 40 террористических целей в секторе Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 03 января 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 13:16
За последние сутки атакованы около 40 террористических целей в секторе Газы
Abed Rahim Khatib/Flash90

Боевые самолеты и ударные беспилотники ВВС ЦАХАЛа атаковали за последние сутки около 40 мест скопления боевиков и командных центров террористической организации ХАМАС по всей территории сектора Газы.

Операции проводились при сотрудничестве с военной разведкой АМАН и ШАБАКом и под командованием штаба Южного военного округа. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, часть атакованных террористических объектов была создана в зданиях, которые ранее использовались в качестве школ.

Перед атаками приняты многочисленные меры для минимизации риска поражения гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2025

Ракетная тревога прозвучала на территории кибуца Беэри: зафиксирована ракета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2025

455-й день войны: Ракетный обстрел из Йемена. ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2025

"Цева Адом" в Сдероте и окрестностях. ЦАХАЛ: ложная тревога