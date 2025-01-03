За последние сутки атакованы около 40 террористических целей в секторе Газы

Боевые самолеты и ударные беспилотники ВВС ЦАХАЛа атаковали за последние сутки около 40 мест скопления боевиков и командных центров террористической организации ХАМАС по всей территории сектора Газы.

Операции проводились при сотрудничестве с военной разведкой АМАН и ШАБАКом и под командованием штаба Южного военного округа. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, часть атакованных террористических объектов была создана в зданиях, которые ранее использовались в качестве школ.

Перед атаками приняты многочисленные меры для минимизации риска поражения гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.