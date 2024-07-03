Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3 июля: основные боевые действия велись на севере сектора

В ночь на 3 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, основные боевые действия этой ночью велись в северной части сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт-Лахии, есть раненые; семь человек погибли в результате авиаудара, нанесенного ВВС Израиля по дому семьи Мукат в районе Шейх Радуан в городе Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели в Шуджаийе, на востоке города Газа, применяя бронетехнику, вертолеты и квадрокоптеры; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Старом городе Газы; ЦАХАЛ обстреливал цели в районе Таль аль-Хауа, юго-западней города Газа.

В центре сектора: израильская артиллерия обстреливала цели на севере Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала южные районы Рафаха; ЦАХАЛа действовал в районе Аль-Фухари, к востоку от Хан-Юниса.

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщало о гибели доктора Хасана Хамдана, заведующего ожоговым отделением больницы "Насер", в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Хамдан в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 3 июля.

Около полуночи сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в кибуцах Суфа и Холит. Это был первый сигнал тревоги на границе с сектором Газы за последние сутки. Военные зафиксировали запуск семи ракет из сектора Газы, все они были перехвачены системой ПВО. В результате обстрела не был причинен ущерб и не было раненых.