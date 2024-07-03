x
03 июля 2024
|
последняя новость: 00:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2024
|
03 июля 2024
|
последняя новость: 00:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ударом с беспилотника уничтожена группа террористов возле Туль-Карема

время публикации: 03 июля 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 00:10
ЦАХАЛ: ударом с беспилотника уничтожена группа террористов возле Туль-Карема
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на 3 июля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Нур аш-Шамсе, возле Туль-Карема, беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе боевиков, установивших взрывное устройство.

Новостная служба телеканала "Кешет" передала, что боевики были уничтожены примерно в сотне метров от места, где 1 июля погиб Йегуда Гето, в результате подрыва бронемашины на взрывном устройстве.

Согласно сообщениям в палестинских источниках, в результате авиаудара погибли не менее четырех человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2024

269-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2024

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в ходе операции в Иудее и Самарии