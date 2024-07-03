ЦАХАЛ: ударом с беспилотника уничтожена группа террористов возле Туль-Карема
время публикации: 03 июля 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 00:10
В ночь на 3 июля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в Нур аш-Шамсе, возле Туль-Карема, беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по группе боевиков, установивших взрывное устройство.
Новостная служба телеканала "Кешет" передала, что боевики были уничтожены примерно в сотне метров от места, где 1 июля погиб Йегуда Гето, в результате подрыва бронемашины на взрывном устройстве.
Согласно сообщениям в палестинских источниках, в результате авиаудара погибли не менее четырех человек.