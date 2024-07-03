ЦАХАЛ: за сутки в Шуджаийе уничтожены более 50 террористических объектов

ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки в районе Шуджаийи, к востоку от города Газа, бойцами бригады "Цанханим" (98-я дивизия) были уничтожены более 50 террористических объектов. Обнаружены оружие и боеприпасы.

В центре сектора израильские ВВС, взаимодействуя с силами 99-й дивизии, ликвидировали группу боевиков, представлявших непосредственную угрозу бойцам ЦАХАЛа.

В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, истребители ВВС ЦАХАЛа во взаимодействии с силами 162-й дивизии уничтожили ряд террористических инфраструктур и ликвидировали нескольких боевиков.