ЦАХАЛ: за сутки в Шуджаийе уничтожены более 50 террористических объектов
время публикации: 03 июля 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 09:36
ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки в районе Шуджаийи, к востоку от города Газа, бойцами бригады "Цанханим" (98-я дивизия) были уничтожены более 50 террористических объектов. Обнаружены оружие и боеприпасы.
В центре сектора израильские ВВС, взаимодействуя с силами 99-й дивизии, ликвидировали группу боевиков, представлявших непосредственную угрозу бойцам ЦАХАЛа.
В районе Рафиаха, на юге сектора Газы, истребители ВВС ЦАХАЛа во взаимодействии с силами 162-й дивизии уничтожили ряд террористических инфраструктур и ликвидировали нескольких боевиков.