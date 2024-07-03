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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в бою на севере сектора Газы

время публикации: 03 июля 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 22:48
Капитан Илай Элиша Лугаси погиб в бою на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб капитан Илай Элиша Лугаси, 21 год, из Кирьят-Шмоны, командир группы 75-го батальона бригады "Саар ми-Голан".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в том же бою были тяжело ранены трое военнослужащих из 75-го батальона бригады "Саар ми-Голан". Их семьи уведомлены.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 322 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 676 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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