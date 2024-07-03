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Израиль

Израиль получил ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников

время публикации: 03 июля 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 21:57
Израиль получил ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба канцелярии главы правительства от имени "Мосада" сообщила, что от посредников получен ответ ХАМАСа на предложение о сделке по освобождению заложников.

"Посредники в сделке по освобождению заложников передали переговорной группе реакцию ХАМАСа на план сделки. Израиль изучает реакцию и даст ответ посредникам", - говорится в официальном сообщении.

При этом телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передал, что ХАМАС дал понять, что он не заинтересован в продолжении переговоров до тех пор, пока не получит гарантии того, что ЦАХАЛ покинет так называемый Филадельфийский коридор на границе с Египтом.

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