Комиссия пришла к выводу, что взрыв в израильском штабе в Тире в 1982 году был терактом

Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств взрыва в штабе израильской военной администрации в ливанском городе Тире 11 ноября 1982 года передала свои выводы начальнику Генштаба Герци А-Леви, главе ШАБАКа Ронену Бару, генинспектору полиции Яакову Шабтаю, министру обороны Йоаву Галанту.

В отчете комиссии говорится о высокой вероятности того, что обрушение правительственного здания 11 ноября 1982 года произошло в результате террористического нападения, после того, как террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в здание. В результате этой трагедии погибли 76 сотрудников сил безопасности Израиля (бойцы МАГАВ, ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа), а также 15 граждан Ливана.

Из материалов, которые публиковались в прошлые годы, известно, что 11 ноября 1982 года к зданию, в котором находился штаб израильской военной администрации в городе Тир (на юге Ливана), подъехала автомашина Peugeot, после чего прогремел мощный взрыв. В результате взрыва восьмиэтажное здание было практически полностью разрушено. Погибли более 90 человек: 76 сотрудников израильских сил безопасности, в том числе военнослужащие ЦАХАЛа, офицеры пограничной службы и сотрудники ШАБАКа, а также 15 арабов-заключенных, находившихся в здании, более 50 человек получили ранения, но выжили. Среди погибших был военный губернатор города Тир (полковник израильской армии). Немедленно после взрыва израильские войска были подняты по тревоге, район взрыва оцеплен солдатами, в воздухе барражировали вертолеты. Израильские военные устроили прочесывание городских кварталов, было арестовано до 550 человек. Первоначально, ответственность за взрыв взяла на себя организация "Ливанский национальный фронт сопротивления". Но в дальнейшем в ходе следствия версия о теракте была отвергнута и была принята за основную версия о взрыве вследствие утечки газа. 19 мая 1985 года ответственность за теракт взяла на себя "Хизбплла", было названо имя непосредственного исполнителя – террориста-смертника (17-летний Ахмад Куасир). Но власти Израиля версию о теракте до последнего времени не подтверждали.