ЦАХАЛ сообщил об атаке поселенцев на военных возле Гиват Оз-Цион

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об инциденте, который произошел после разрушения незаконных строений на форпосте Гиват Оз-Цион.

"Ранее офицеры гражданской администрации и силы безопасности прибыли в Гиват Оз-Цион для разрушения незаконных построек на форпосте. После того, как силы безопасности покинули форпост, израильтяне, лица которых были скрыты масками, совершили нападение на автомобиль офицера гражданской администрации в звании подполковника. Кроме того, бутылка с зажигательной смесью была брошена со стороны Оз-Циона в военный автомобиль", – говорится в сообщении пресс-службы.

Начальник Генштаба Герци А-Леви назвал инцидент "серьезным". Он пообещал, что участники этого нападения на сотрудников сил безопасности предстанут перед судом.