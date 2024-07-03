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Израиль

Ливанские источники сообщают о точечной ликвидации в городе Тир

время публикации: 03 июля 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 16:17
Ливанские источники сообщают о точечной ликвидации в городе Тир
AP Photo/Mohammed Zaatari

По сообщению ливанских источников, израильский ударный беспилотник атаковал автомобиль неподалеку от Итальянской больницы в городе Тир на юге Ливана.

В результате атаки погибли два человека, в том числе Абу Али Насер, командир одного из боевых подразделений "Хизбаллы".

Абу Али Насер командовал подразделением "Азиз" и отвечал за район Бекаа (восток Ливана) и сирийско-ливанскую границу, через которую "Хизбалла" получает оружие от Ирана.

Израиль
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