Ливанские источники сообщают о точечной ликвидации в городе Тир

По сообщению ливанских источников, израильский ударный беспилотник атаковал автомобиль неподалеку от Итальянской больницы в городе Тир на юге Ливана.

В результате атаки погибли два человека, в том числе Абу Али Насер, командир одного из боевых подразделений "Хизбаллы".

Абу Али Насер командовал подразделением "Азиз" и отвечал за район Бекаа (восток Ливана) и сирийско-ливанскую границу, через которую "Хизбалла" получает оружие от Ирана.