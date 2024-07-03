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Израиль

Скончался один из раненых в ходе ножевого теракта в Кармиэле

время публикации: 03 июля 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 14:53
Скончался один из раненых в ходе ножевого теракта в Кармиэле
Flash90. Фото: М.Шай

Безрезультатно завершились попытки спасти жизнь мужчине в возрасте около 20 лет, получившему ножевое ранение в шею в ходе теракта в торговом центре "А-Хуцот" в Кармиэле. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "А-Галиль" в Нагарии, где и констатировали его смерть.

Еще один молодой мужчина получил в ходе этого теракта ножевые ранения в верхнюю часть тела, он находится в тяжелом состоянии. Террорист был уничтожен, им оказался израильский араб, житель деревни Нахф, расположенной в нескольких сотнях метров от Кармиэля.

Израиль
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