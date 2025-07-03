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Израиль

Четверо иностранцев задержаны за антиизраильские акции в районе Хеврона

Полиция
время публикации: 03 июля 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 13:59
Четверо иностранцев задержаны за антиизраильские акции в районе Хеврона
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали в районе Хевронского нагорья четверых иностранных туристов, причастных к антиизраильской деятельности. Сообщается, что все четверо документировали деятельность израильских служб безопасности, они также активно занимались подстрекательством в сети.

Подозреваемые были задержаны в деревнях в окрестностях Хеврона и доставлены для допроса в полицию, после чего их перевезли в филиал Управления регистрации населения и миграции. По завершении слушания в МВД было принято решение удалить их из района Иудеи и Самарии и в течение недели депортировать из Израиля.

Двое туристов были депортированы из страны в течение минувших суток, еще двое должны покинуть Израиль в воскресенье.

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