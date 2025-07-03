Разрешено к публикации: по подозрению в сексуальном насилии задержан Хаим Рутер из Бней-Брака

Разрешено к публикации имя известного раввина из Бней-Брака, который был арестован в аэропорту "Бен-Гурион" по возвращении из-за границы по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних.

Это Хаим Рутер, руководитель ультрарелигиозной организации "А-Шомрим", выполняющей функции гражданского патрулирования в Бней-Браке и работающей в тесном сотрудничестве с полицией.

Как сообщает в четверг, 3 июля, новостная служба КАН, суд разрешил публикацию имени подозреваемого в связи с серьезностью подозрений и возможностью получения обращений от дополнительных жертв.

Следствие против него было начато около трех недель назад после получения обращений в полицию. Сообщается, что Хаим Рутер подозревается в сексуальных домогательствах, сексуальных злоупотреблениях со стороны наставника. Несколько пострадавших в момент совершения преступлений были несовершеннолетними.