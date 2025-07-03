Двоих малышей забыли в запертом автомобиле в Эльяхине
время публикации: 03 июля 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:27
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о двух маленьких детях в возрасте примерно пяти и двух лет, которые длительное время провели в закрытом автомобиле в поселке Эльяхин.
Парамедики сообщили, что состояние детей тяжелое и нестабильное. Они доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
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