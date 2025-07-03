Двоих малышей забыли в запертом автомобиле в Эльяхине

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о двух маленьких детях в возрасте примерно пяти и двух лет, которые длительное время провели в закрытом автомобиле в поселке Эльяхин.

Парамедики сообщили, что состояние детей тяжелое и нестабильное. Они доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.