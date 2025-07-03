На шоссе Бегин в Иерусалиме загорелся автомобиль, движение перекрыто

Несколько пожарных расчетов пожарной станции "А-Ума" занимаются тушением автомобиля, загоревшегося на шоссе Бегин возле развязки Голда Меир в Иерусалиме.

Полоса движения в северном направлении полностью перекрыта, участников движения просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Водитель автомобиля (судя по сообщению "Ихуд Ацала", речь идет о такси) был госпитализирован с легкими травмами.