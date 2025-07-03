x
03 июля 2025
|
последняя новость: 17:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 17:47
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На шоссе Бегин в Иерусалиме загорелся автомобиль, движение перекрыто

Иерусалим
Пожары
время публикации: 03 июля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:12
На шоссе Бегин в Иерусалиме загорелся автомобиль, движение перекрыто
Оперативная съемка пожарно-спасательной службы Иерусалимского округа

Несколько пожарных расчетов пожарной станции "А-Ума" занимаются тушением автомобиля, загоревшегося на шоссе Бегин возле развязки Голда Меир в Иерусалиме.

Полоса движения в северном направлении полностью перекрыта, участников движения просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Водитель автомобиля (судя по сообщению "Ихуд Ацала", речь идет о такси) был госпитализирован с легкими травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2025

В результате взрыва автомобиля в Нес-Ционе погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2025

Взрыв автомобиля на парковке в Беэр-Шеве, погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2025

Авария около Маале-Адумим, один погибший