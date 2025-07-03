На шоссе Бегин в Иерусалиме загорелся автомобиль, движение перекрыто
время публикации: 03 июля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:12
Несколько пожарных расчетов пожарной станции "А-Ума" занимаются тушением автомобиля, загоревшегося на шоссе Бегин возле развязки Голда Меир в Иерусалиме.
Полоса движения в северном направлении полностью перекрыта, участников движения просят пользоваться альтернативными маршрутами.
Водитель автомобиля (судя по сообщению "Ихуд Ацала", речь идет о такси) был госпитализирован с легкими травмами.
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