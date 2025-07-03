Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 3 июля, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.