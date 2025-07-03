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Израиль

Яир Нетаниягу дал показания в полиции по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов

время публикации: 03 июля 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 20:22
Яир Нетаниягу дал показания в полиции по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов
Avshalom Sassoni/Flash90

В четверг, 3 июля, Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответил на вопросы следователей "Лахав 433", расследующих дело о незаконной выдаче дипломатических паспортов. Нетаниягу-младший был вызван в полицию в качестве свидетеля.

По информации "Кан Бет", Яир Нетаниягу приезжал на свадьбу своего брата Авнера, которая в конечном счете была отложена из-за войны с Ираном, и до сих пор находится в Израиле.

О расследовании дела о дипломатических паспортах стало известно в августе 2024 года. Тогда же сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме.

Информация о нарушениях при выдаче дипломатических паспортов впервые появилась в декабре 2023 года, в августе сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме. Среди лиц, незаконно получивших дипломатический паспорт, назывался и Яир Нетаниягу. В марте 2024 года Нетаниягу-младший сдал свой дипломатический паспорт после соответствующего вердикта БАГАЦа.

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