Дипломатический паспорт Яира Нетаниягу: громкое дело о нарушениях в МИД Израиля

Появились первые подробности расследования о нарушениях в министерстве иностранных дел, в рамках которого сотрудники "Лахав"-433 провели в среду утром обыск в офисах МИДа в Иерусалиме. Как сообщает "Кипа", речь идет о проверке подозрений о незаконной выдаче дипломатических паспортов лицам, не имеющим на такие документы прав: в частности, такие паспорта получили высокопоставленные деятели "Ликуда" и сын главы правительства Яир Нетаниягу.

Информация о нарушениях впервые появилась в декабре прошлого года: по данным СМИ, бывший министр иностранных дел Эли Коэн распорядился выдать дипломатические паспорта в обход действующих критериев.

В марте БАГАЦ удовлетворил иск против незаконной выдачи дипломатических паспортов, обязав Яира Нетаниягу сдать свой дипломатический паспорт. На основании вердикта суда полиция начала расследование.

Дипломатические паспорта выдаются должностным лицам для облегчения прохождения через паспортный контроль и досмотр в аэропортах. Право на получение такого паспорта имеют послы, министры, депутаты Кнессета, некоторые высокопоставленные чиновники, иногда – супруги и несовершеннолетние дети. В некоторых странах обладателю дипломатического паспорта предоставляется дипломатический иммунитет.

Критерии для выдачи дипломатических паспортов определяет министерство иностранных дел на основании действующего законодательства. В частности, право на дипломатический паспорт имеют:

Президенты Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Премьер-министры Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Спикеры Кнессета, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Президенты БАГАЦа, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Министры правительства, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Судьи БАГАЦа, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Председатели Всеизраильского суда по трудовым спорам, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Председатель Шариатского апелляционного суда, председатель друзского апелляционного суда;

Главные раввины Израиля, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Государственные контролеры и их супруги;

Управляющие банком Израиля и их супруги;

Генеральный инспектор полиции Израиля и его супруга;

Глава Службы тюрем и его супруга;

Глава Пожарной службы и его супруга;

Юридические советники правительства и их супруги;

Председатель Еврейского агентства "Сохнут" и его супруга".

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