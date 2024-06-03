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Израиль

Иерусалимская арабка пыталась заживо сжечь новую жену своего бывшего мужа

время публикации: 03 июня 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 16:55
Иерусалимская арабка пыталась заживо сжечь новую жену своего бывшего мужа
Иллюстрация. AP Photo/ Dar Yasin

51-летняя жительница арабского района Иерусалима была арестована в понедельник, 3 июня, по подозрению в покушении на убийство новой жены ее бывшего мужа.

Как сообщает Walla!, в субботу подозреваемая пришла в дом своего бывшего мужа в Кафр-Акаб на севере Иерусалима.

Там женщина облила соперницу горючим веществом и подожгла. Пострадавшая получила крайне тяжелые ожоги и была госпитализирована в критическом состоянии.

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