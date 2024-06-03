Иерусалимская арабка пыталась заживо сжечь новую жену своего бывшего мужа

51-летняя жительница арабского района Иерусалима была арестована в понедельник, 3 июня, по подозрению в покушении на убийство новой жены ее бывшего мужа.

Как сообщает Walla!, в субботу подозреваемая пришла в дом своего бывшего мужа в Кафр-Акаб на севере Иерусалима.

Там женщина облила соперницу горючим веществом и подожгла. Пострадавшая получила крайне тяжелые ожоги и была госпитализирована в критическом состоянии.