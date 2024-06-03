Предъявлены обвинения "черным риэлторам", завладевшим квартирами одиноких стариков

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительные заключения против членов преступной группы, которая занималась розыском одиноких пожилых людей, владевших недвижимостью в районе Гуш-Дан, подделывала завещания и другие документы и обманным путем вступала во владение квартирами и другим имуществом умерших общей стоимостью в десятки миллионов шекелей.

Фигуранты дела – Халед Бедуи 1968 года рождения и Нур Бедуи 1070 года рождения, оба из Лода, Зуэйр Даха 1965 года рождения из Тель-Авива и Даниэль Вагнер 1957 года из Бат-Яма. По данным обвинительного заключения, Халед Бедуи был главарем группировки, он является нелегалом из Газы и не имеет разрешения на пребывание в Израиле. Нур Бедуи – его супруга и самое доверенное лицо главаря группировки. Зуэйр Даха и Даниэль Вагнер – адвокаты-нотариусы, которые, по данным обвинения, помогали преступникам заниматься подлогом документов и незаконно вступать во владение чужим имуществом.

Помимо четырех основных обвиняемых, в обвинительном заключении упоминаются многочисленные родственники и сообщники, которые, по данным следствия, принимали частичное участие в некоторых преступлениях. В частности, это Антон Пулко и Анастасия Анински, дети Нур Бедуи от первого брака, и Зиана Ска, бывшая жена Халеда Бедуи, а также безработные, бездомные, пожилые и наркозависимые люди, которых преступники привлекали к совершению преступлений в качестве фиктивных свидетелей якобы имевшей место связи "наследников" с умершими одинокими владельцами собственности.

По данным обвинительного заключения, в период с 2021 по 2024 годы обвиняемые подделывали завещания, договоры дарения и другие документы, чтобы получить в свою собственность недвижимое имущество, деньги и другую собственность умерших одиноких людей. Получив чужое имущество, они продавали его и переводили деньги на банковские счета своих родственников, знакомых и других соучастников. Адвокаты, которые были соучастниками преступников, по данным обвинительного заключения, помогали обеспечивать видимость законности афер.

Обвиняемые выясняли информацию об умерших одиноких людях, владевших различной собственностью, и подделывали завещания и договоры дарения от их имени на имена своих сообщников. Чтобы обмануть государственные органы, занимающиеся исполнением завещаний, преступники также находили "свидетелей", дававших показания о несуществующей связи умерших с "наследниками".

Когда для подкрепления версий требовались дополнительные документы, обвиняемые делали новые фальшивки – например, квитанции на покупку надгробного камня для умершего, подписанную "наследником". За эти услуги они платили своим соучастникам от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч шекелей.

Таким образом, им удалось завладеть четырьмя квартирами в центре Израиля, принадлежавшими одиноким пожилым людям, подделав документы о праве собственности на эти квартиры. Им также удалось завладеть всем имуществом (включая квартиры) еще пятерых умерших. В делах о четверых умерших Халед Бедуи смог завладеть банковскими счетами, с которых он снял все деньги, у одной пожилой женщины при помощи поддельного договора о продаже была украдена квартира.

В обвинительном заключении подробно перечисляются многочисленные преступные эпизоды, суммы полученных и переведенных сообщникам на различные банковские счета денег, способы уклонения от налоговых отчетов и уплаты налогов и другие правонарушения.

Государственная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о конфискации имущества обвиняемых и с ходатайством о продлении срока содержания под стражей ключевого обвиняемого Халеда Бедуи до завершения судебных разбирательств.