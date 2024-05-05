Полиция задержала 10 подозреваемых в подделках завещаний одиноких израильтян, среди них житель Газы

Полиция сообщает, что утром 5 мая были задержаны десять подозреваемых в причастности к многомиллионному мошенничеству: участники преступной сети занимались подделкой завещаний умерших одиноких людей, проживавших ранее в районе Гуш Дана (Тель-Авива и окрестностей).

Среди задержанных двое адвокатов. Отмечается, что один из задержанных является жителем Газы, нелегально проживавшим в Израиле.

В сообщении полиции сказано, что данная преступная сеть искала одиноких пожилых людей, собирала информацию о них и их имуществе, затем подделывала завещания так, чтобы после смерти этих людей выступать в роли их "законных наследников".

В общей сложности эта мошенническая группа заработала десятки миллионов шекелей.