Военный кабинет обсуждает альтернативу власти ХАМАСа в Газе

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит заседание военного кабинета в расширенном составе. По данным телеканала "Кешет-12", на заседании кроме сделки с ХАМАСом обсуждается пилотный проект по созданию альтернативы власти ХАМАСу в секторе Газы.

Как сообщалось в главном выпуске вечерних новостей телеканала, план предполагает задействовать местные организации, из проживающих в Газе лиц, при содействии международных сил, для распределения гуманитарной помощи.

Зачистку территории от оставшихся боевиков.

Местные представители, с которыми будет сотрудничать Израиль, после обучения международными силами будут отвечать за порядок и законность на выбранном участке.

Район проведения эксперимента будет изолирован силами ЦАХАЛа, чтобы не допустить возвращение ХАМАСа.

В сюжете телеканала отмечалось, что этот проект является альтернативой создания военной администрации или власти ХАМАСа. При внедрении этого плана ЦАХАЛ будет иметь свободу действий.

В воскресенье, 2 июня, на совещании в оперативном штабе Южного военного округа министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль готовит альтернативу власти ХАМАСа. "Когда мы изолируем весь этот район, откуда будут удалены активисты ХАМАСа, там начнут действовать местные структуры, не связанные с ХАМАСом", – заявил Галант.