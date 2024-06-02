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Израиль

ЦАХАЛ: к пожару в Нагарии привел БПЛА "Хизбаллы", который не удалось перехватить

время публикации: 02 июня 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 22:38
Возгорание травы и кустарника возле Кацрина, вызванное падением ракеты "Хизбаллы" (иллюстрация)
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время последней атаки беспилотника в районе Нагарии была предпринята попытка его перехвата, но она была неудачной.

Падение и взрыв беспилотника, привел к пожару. На месте работают пожарные.

В результате атаки БПЛА не было пострадавших.

Отметим, что сигнал тревоги прозвучал в Нагарии в 19:59. Вскоре начали поступать сообщения о возгорании травы и кустарника в северной части города.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Сигнал тревоги в Нагарии и окрестностях. Поступают сообщения о пожаре