ЦАХАЛ: к пожару в Нагарии привел БПЛА "Хизбаллы", который не удалось перехватить
время публикации: 02 июня 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 22:38
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время последней атаки беспилотника в районе Нагарии была предпринята попытка его перехвата, но она была неудачной.
Падение и взрыв беспилотника, привел к пожару. На месте работают пожарные.
В результате атаки БПЛА не было пострадавших.
Отметим, что сигнал тревоги прозвучал в Нагарии в 19:59. Вскоре начали поступать сообщения о возгорании травы и кустарника в северной части города.